Derin Taşpınar, Uluslararası Çocuk Eskrim Turnuvası'nda şampiyon

Derin Taşpınar, 11 yaş altı kadınlar flöre kategorisinde katıldığı 46. Uluslararası Çocuk Eskrim Turnuvası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Derin, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Kıbrıs Rum Kesimi'nden Alesia Malodchyna ile karşılaştı.
Rakibini 10-7 mağlup eden Derin şampiyonluğa ulaştı.
Turnuva yarın kılıç disiplininde yapılacak müsabakalarla son bulacak.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Derin, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Kıbrıs Rum Kesimi'nden Alesia Malodchyna ile karşılaştı.
Rakibini 10-7 mağlup eden Derin şampiyonluğa ulaştı.
Turnuva yarın kılıç disiplininde yapılacak müsabakalarla son bulacak.
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