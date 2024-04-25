Derbinin hakemi açıklandı!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Volkan Bayarslan görev alacak.

Haber; AA
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Derbinin hakemi açıklandı!
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25 Nisan 2024 11:53
Son güncelleme 25 Nisan 2024 12:18
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayraslan yönetecek

Ligin 34. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: Halil Umut Meler

16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

28 Nisan Pazar:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman

29 Nisan Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: Kadir Sağlam

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