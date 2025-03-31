Derbinin golleri yabancılardan

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.



İki takım arasında son 11 sezonda oynanan 25 derbide Galatasaray 22 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 16 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.



Bu müsabakalarda atılan 38 golün 31'ini yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 19, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı futbolcular attı. Fenerbahçe'de Türk oyuncular 4, Galatasaray'da ise 3 kez gol sevinci yaşadı.



- 24 yabancı oyuncu gol attı



Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 11 sezonda yapılan derbilerde 24 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.



İki takım arasında 2014-2015 sezonunda oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 11, sarı-kırmızılılardan da 13 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.



Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.



İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko ile Galatasaraylı Dries Mertens, Lucas Toreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı.



- Son 11 sezondaki derbiler



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 11 sezonda oynanan 25 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:





Tarih



Stat



Organizasyon



Skor (FB-GS)



Goller



25.08.2014



Manisa 19 Mayıs



TFF Süper Kupa



0 - 0



-



18.10.2014



Türk Telekom



Süper Lig



1 - 2



Alper Potuk / Sneijder (2)



08.03.2015



Fenerbahçe



Süper Lig



1 - 0



Kuyt



25.10.2015



Fenerbahçe



Süper Lig



1 - 1



Diego / Olcan Adın



13.04.2016



Türk Telekom



Süper Lig



0 - 0



-



26.05.2016



Antalya



Türkiye Kupası



0 - 1



Podolski



20.11.2016



Ülker



Süper Lig



2 - 0



Van Persie (2)



23.04.2017



Türk Telekom



Süper Lig



1 - 0



Josef de Souza



22.10.2017



Türk Telekom



Süper Lig



0 - 0



-



17.03.2018



Ülker



Süper Lig



0 - 0



-



02.11.2018



Türk Telekom



Süper Lig



2 - 2



Valbuena, Jailson / Donk, Linnes



14.04.2019



Ülker



Süper Lig



1 - 1



Eljif Elmas / Onyekuru



28.09.2019



Türk Telekom



Süper Lig



0 - 0



-



23.02.2020



Ülker



Süper Lig



1 - 3



Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru



27.09.2020



Türk Telekom



Süper Lig



0 - 0



-



06.02.2021



Ülker



Süper Lig



0 - 1



Mustafa Muhammed



21.11.2021



Nef



Süper Lig



2 - 1



Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu



10.04.2022



Ülker



Süper Lig



2 - 0



Zajc, Serdar Dursun



08.01.2023



Ülker



Süper Lig



0 - 3



Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi



04.06.2023



Nef



Süper Lig



0 - 3



Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi



24.12.2023



Ülker



Süper Lig



0 - 0



-



07.04.2024



11 Nisan (Şanlıurfa)



TFF Süper Kupa



0 - 3 (Hükmen)



Mauro Icardi



19.05.2024



RAMS Park



Süper Lig



1 - 0



Çağlar Söyüncü



21.09.2024 Ülker Süper Lig 1 - 3 Edin Dzeko/Lucas Toreira, Dries Mertens, Gabriel Sara 24.02.2025 RAMS Park Süper Lig 0 - 0 -