Derbinin golleri yabancılardan

Son 11 sezonda oynanan 25 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gollerin büyük bölümü yabancı futbolculardan geldi. Bu süreçte atılan 38 golün 31'ini yabancılar kaydederken, iki takımın mevcut kadrosundan 6 oyuncu daha önce derbide gol sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Derbinin golleri yabancılardan
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31 Mart 2025 14:31

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti.

İki takım arasında son 11 sezonda oynanan 25 derbide Galatasaray 22 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 16 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan biri, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu müsabakalarda atılan 38 golün 31'ini yabancı futbolcular, 7'sini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 19, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı futbolcular attı. Fenerbahçe'de Türk oyuncular 4, Galatasaray'da ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

- 24 yabancı oyuncu gol attı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 11 sezonda yapılan derbilerde 24 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında 2014-2015 sezonunda oynanan ilk maçtan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 11, sarı-kırmızılılardan da 13 yabancı oyuncu skoru değiştirdi. 

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı. 

İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko ile Galatasaraylı Dries Mertens, Lucas Toreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi, daha önceki derbilerde ağları havalandırdı. 

- Son 11 sezondaki derbiler 

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 11 sezonda oynanan 25 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih

 Stat

 Organizasyon

 Skor (FB-GS)

 Goller
25.08.2014

 Manisa 19 Mayıs

 TFF Süper Kupa

 0 - 0

 -
18.10.2014

 Türk Telekom

 Süper Lig

 1 - 2

 Alper Potuk / Sneijder (2)
08.03.2015

 Fenerbahçe

 Süper Lig

 1 - 0

 Kuyt
25.10.2015

 Fenerbahçe

 Süper Lig

 1 - 1

 Diego / Olcan Adın
13.04.2016

 Türk Telekom

 Süper Lig

 0 - 0

 -
26.05.2016

 Antalya

 Türkiye Kupası

 0 - 1

 Podolski
20.11.2016

 Ülker

 Süper Lig

 2 - 0

 Van Persie (2)
23.04.2017

 Türk Telekom

 Süper Lig

 1 - 0

 Josef de Souza
22.10.2017

 Türk Telekom

 Süper Lig

 0 - 0

 -
17.03.2018

 Ülker

 Süper Lig

 0 - 0

 -
02.11.2018

 Türk Telekom

 Süper Lig

 2 - 2

 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
14.04.2019

 Ülker

 Süper Lig

 1 - 1

 Eljif Elmas / Onyekuru
28.09.2019

 Türk Telekom

 Süper Lig

 0 - 0

 -
23.02.2020

 Ülker

 Süper Lig

 1 - 3

 Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
27.09.2020

 Türk Telekom

 Süper Lig

 0 - 0

 -
06.02.2021

 Ülker

 Süper Lig

 0 - 1

 Mustafa Muhammed
21.11.2021

 Nef

 Süper Lig

 2 - 1

 Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu
10.04.2022

 Ülker

 Süper Lig

 2 - 0

 Zajc, Serdar Dursun
08.01.2023

 Ülker

 Süper Lig

 0 - 3

 Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
04.06.2023

 Nef

 Süper Lig

 0 - 3

 Nicolo Zaniolo (2), Mauro Icardi
24.12.2023

 Ülker

 Süper Lig

 0 - 0

 -
07.04.2024

 11 Nisan (Şanlıurfa)

 TFF Süper Kupa

 0 - 3 (Hükmen)

 Mauro Icardi
19.05.2024

 RAMS Park

 Süper Lig

 1 - 0

 Çağlar Söyüncü
21.09.2024 Ülker Süper Lig 1 - 3 Edin Dzeko/Lucas Toreira, Dries Mertens, Gabriel Sara
24.02.2025 RAMS Park Süper Lig 0 - 0 -
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