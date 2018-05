Derbide gözler Rodrigues'in üzerinde!

İLGİLİ VİDEO

ilearasında oynanacak olan derbide gözler Cim-Bom'un yıldız ismiüzerinde olacak.Aylardır futbolcunun peşinde olan İngiliz ekibi Newcastle United ile Fransız ekibi Lyon'un yetkilileri, derbide sarı-kırmızılı futbolcunun performansını mercek altına alacak. Her iki kulüp de Türk Telekom Stadı'ndaki derbi için yer ayırtırken, Rodrigues'in sergileyeceği futbol, transferi için belirleyici olacak.Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez'in gelecek sezon kadrosunda görmek istediği sarı-kırmızılı futbolcu için İngilizlerin ısrarı biliniyordu. Buna ek olarak Fransız ekibi Lyon da devreye girdi. Her iki takım da derbide son kez Rodrigues'i izleyecek.Galatasaray'ın satışından yüksek bonservis geliri beklediği Garry Rodrigues'in sergileyeceği performansın değerini artıracağı öngörülüyor. Böylece 27 yaşındaki futbolcu için beklenen 15-20 milyon euroluk bonservis geliri, yaz döneminde sarı-kırmızılı kulübün kasasına girebilir.Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcu, her sezon için 1 milyon 350 bin euro alması öngörülmüştü. Rodrigues, sarı-kırmızılı takımda en az kazanan isimlerin başında geliyor.