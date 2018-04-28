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Derbide gözler Rodrigues'in üzerinde!

Newcastle United ile Olympique Lyon, Galatasaray-Beşiktaş derbisini izleyecek, Sarı-Kırmızılı Rodrigues için kararını verecek.

Kaynak: Milliyet
Derbide gözler Rodrigues'in üzerinde!
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28 Nisan 2018 07:04
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbide gözler Cim-Bom'un yıldız ismi Garry Rodrigues'in üzerinde olacak.

Aylardır futbolcunun peşinde olan İngiliz ekibi Newcastle United ile Fransız ekibi Lyon'un yetkilileri, derbide sarı-kırmızılı futbolcunun performansını mercek altına alacak. Her iki kulüp de Türk Telekom Stadı'ndaki derbi için yer ayırtırken, Rodrigues'in sergileyeceği futbol, transferi için belirleyici olacak.

Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez'in gelecek sezon kadrosunda görmek istediği sarı-kırmızılı futbolcu için İngilizlerin ısrarı biliniyordu. Buna ek olarak Fransız ekibi Lyon da devreye girdi. Her iki takım da derbide son kez Rodrigues'i izleyecek.

Kazancı az

Galatasaray'ın satışından yüksek bonservis geliri beklediği Garry Rodrigues'in sergileyeceği performansın değerini artıracağı öngörülüyor. Böylece 27 yaşındaki futbolcu için beklenen 15-20 milyon euroluk bonservis geliri, yaz döneminde sarı-kırmızılı kulübün kasasına girebilir.

Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcu, her sezon için 1 milyon 350 bin euro alması öngörülmüştü. Rodrigues, sarı-kırmızılı takımda en az kazanan isimlerin başında geliyor.



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