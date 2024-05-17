Derbide gözler Dzeko ve Icardi'de

Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Bu müsabakada gözler iki takımın golcülerinde olacak. Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile Sarı-Lacivertliler'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, attıkları gollerle takımlarını taşırken aynı zamanda gol krallığı için de birbirleriyle yarışıyor.
Mauro Icardi, ligde görev aldığı 32 maçta 23 kez gol sevinci yaşadı. 31 yaşındaki futbolcu bu performansıyla gol krallığında zirvede bulunuyor. Dzeko da oynadığı 34 müsabakada 20 gollük katkı verdi. 38 yaşındaki futbolcu, krallık yarışında Icardi'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
Yarışta Sivas'tan Manaj 18 golle üç, Antalyaspor'dan Buksa ise 15 golle dördüncü basamakta.
Bu müsabakada gözler iki takımın golcülerinde olacak. Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile Sarı-Lacivertliler'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, attıkları gollerle takımlarını taşırken aynı zamanda gol krallığı için de birbirleriyle yarışıyor.
Mauro Icardi, ligde görev aldığı 32 maçta 23 kez gol sevinci yaşadı. 31 yaşındaki futbolcu bu performansıyla gol krallığında zirvede bulunuyor. Dzeko da oynadığı 34 müsabakada 20 gollük katkı verdi. 38 yaşındaki futbolcu, krallık yarışında Icardi'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
Yarışta Sivas'tan Manaj 18 golle üç, Antalyaspor'dan Buksa ise 15 golle dördüncü basamakta.
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