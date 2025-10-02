02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Derbi öncesi dikkat çeken detay!

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşılaşacak. Galatasaray evinde rahat, Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor.

calendar 02 Ekim 2025 12:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Derbi öncesi dikkat çeken detay!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde iki ekibin iç saha ve deplasman performansları dikkati çekiyor.

Geçen sezon RAMS Park'ta oynadığı hiçbir maçta rakiplerine mağlup olmayan sarı-kırmızılılar, yenilmezlik ünvanını bu sezona da taşıdı.

Bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip; Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Konyaspor maçlarında topladığı 9 puanla şampiyonluk hedefine yenilgisiz ilerlemeyi başardı.


Evindeki son mağlubiyetini 2023-2024 sezonunun son iç saha maçı olan ve 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan derbide Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek yaşayan Galatasaray, daha sonra RAMS Park'ta rakiplerinin galibiyet sevincine izin vermedi. Sarı-kırmızılılar bu yenilginin sonrasında geçen sezon ev sahibi olduğu 18 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Golleri Seyrantepe'de yedi

Bu sezon 2 golle ligin en az gol yiyen takımlarından olan Galatasaray, seyircisi önünde kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Deplasmanda oynadığı 4 maçta da rakiplerinin gol sevincine izin vermeyen sarı-kırmızılılar, taraftarının karşısında Çaykur Rizespor ve Konyaspor'un gollerine engel olamadı.

Galatasaray ev sahibi olduğu maçlarda 3 rakibine de 3'er gol atarak 9 kez taraftarlarını sevindirdi.

RAMS Park'ın golcüsü Icardi

Galatasaray'ın kendi evinde oynadığı 3 maçta da rakip fileleri en çok havalandıran isim Mauro Icardi oldu.

Arjantinli oyuncu, takımının RAMS Park'ta attığı 9 golün üçünde sahneye çıktı ve üç rakibine de birer gol atmayı başardı.

Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor

Bu sezon rakibinin aksine 2 maçtan puansız ayrılan Beşiktaş, puan kayıplarını dış sahada oynadığı 2 maçta yaşadı.

Ligin geride kalan bölümünde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, dış sahada çıktığı 3 müsabakadan 2 kez yenilgiyle ayrıldı, 1 kez de 3 puanın sahibi oldu.

İlk deplasmanında Corendon Alanyaspor'a 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, diğer yenilgisini ise Göztepe'ye 3-0 mağlup olarak yaşadı. Beşiktaş, deplasmandaki tek galibiyetinde ise Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendi.

Siyah-beyazlılar dış sahada 5 gol yerken 4 gol attı.

Deplasman kartalı Rafa

Süper Lig'de attığı 5 golle siyah-beyazlıların en golcü ismi olan Rafa Silva, takımı adına deplasmanda en çok gol kaydeden ismi olarak öne çıktı.

Ligde 4-0 kazandıkları Kayserispor karşısında hat-trick yapan Portekizli oyuncu, dış sahada 3, iç sahada 2 gol attı.

Siyah-beyazlı takımın deplasmandaki diğer golünü de Tammy Abraham kaydetti.

