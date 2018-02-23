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Derbi kralı Fenerbahçe yenilmeyi unuttu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı öncesinde Fenerbahçe'nin istatistikleri göz kamaştırıyor. Fenerbahçe Süper Lig'de oynadığı son 9 derbide yenilgi yüzü görmedi.

Kaynak: AA
Derbi kralı Fenerbahçe yenilmeyi unuttu
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23 Şubat 2018 12:25
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbiyi de kaybetmedi.

Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak sarı-lacivertliler, 2015 yılından bu yana derbilerde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, 27 Eylül 2015'ten sonra Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

- Son yenilgi Beşiktaş'a

Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.

Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.

- Sadece 3 gol yedi

Fenerbahçe, söz konusu 9 derbide kalesini iyi korudu.

Fenerbahçe, son 9 derbi maçında sadece 3 gol yedi. Sarı-lacivertliler, 25 Ekim 2015'de Galatasaray, 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta da rakibine bir gol şansı verdi.

Buna karşı Fenerbahçe, derbilerde rakip filelere 9 gol gönderdi.

- Ligdeki son 9 derbi

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbi maçı şöyle:

Tarih   Maç   Skor
 25 Ekim 2015    Fenerbahçe-Galatasaray    1-1
 29 Şubat 2016   Fenerbahçe-Beşiktaş   2-0
 13 Nisan 2016   Galatasaray-Fenerbahçe   0-0
 20 Kasım 2016   Fenerbahçe-Galatasaray   2-0 
 3 Aralık 2016   Fenerbahçe-Beşiktaş   0-0
 23 Nisan 2017   Galatasaray-Fenerbahçe   0-1
 7 Mayıs 2017   Beşiktaş-Fenerbahçe   1-1
 23 Eylül 2017   Fenerbahçe-Beşiktaş   2-1
 22 Ekim 2017   Galatasaray-Fenerbahçe   0-0

- Beşiktaş'a 5 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, ligde hafta sonu karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetmedi.

Rakibine 27 Eylül 2015'te Süper Lig'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçta 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'la ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, bu derbilerde 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında oynadığı son 5 maç şöyle:

29 Şubat 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0

3 Aralık 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0

5 Şubat 2017 (Türkiye Kupası): Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1

7 Mayıs 2017 (Süper Lig): Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1

23 Eylül 2017 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1

- Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kaybetmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'ta yenilgi yüzü görmedi.

Dolmabahçe'deki yeni statta iki maça çıkan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlik elde etti.

Vodafone Park'ta Beşiktaş'a bugüne dek ilk ve tek yenilgisini Fenerbahçe yaşattı. Sarı-lacivertliler, 5 Şubat 2017'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rakibini Robin van Persie'nin tek golüyle mağlup etmeyi başarmıştı. Süper Lig'de Vodafone Park'ta oynanan tek Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 1-1 berabere bitmişti.

 

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