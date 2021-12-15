Derbi biletleri satışa çıkıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri Perşembe günü satışa sunulacak.



Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre ,19 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbinin biletleri, öncelikli olarak kulübün Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa çıkacak. Biletleri, ikinci olarak 17 Aralık Cuma günü Taraftar Kart sahiplerine ve Fenercell aboneleri alabilecek. Genel satışlar ise 18 Aralık Cumartesi günü başlayacak.



Taraftarlar, biletleri üç günde de saat 11.00'den itibaren alabilecek.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında bazı kuralların uygulandığı ve Beşiktaş taraftarının alınmadığı derbinin bilet fiyatları şöyle:



Migros-Spor Toto Tribünü: 110 lira



Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 155 lira



Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 175 lira



Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 200 lira



Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 215



Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 240 lira



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 275 lira



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 335 lira



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 385 lira



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 470 lira



Maraton Alt E Blok: 570 lira



Fenerium Alt Avis E Blok: 630 lira





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