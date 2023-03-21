Depremzede genç voleybolcu, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen ve evlerinin ağır hasar alması nedeniyle ailesiyle Adana'ya taşınan Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübünün 16 yaşındaki voleybolcusu Sıla Nur Bolat, misafir oyuncu olarak Adana Voleybol Spor Kulübü bünyesinde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.



Voleybolda gençler kategorisi il birincisi olan Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübünün oyuncusu Sıla Nur Bolat, depremin ardından ağır hasar alan evlerinin yıkımına karar verilmesi üzerine, ailesiyle Adana'nın Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'ne taşındı.



Bu sürede takımından ayrı kalan ve antrenman yapamayan Sıla, nisan ayında düzenlenmesi planlanan Gençler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanmak için Adana Voleybol Spor Kulübü bünyesinde çalışmaya başladı.



Misafir oyuncu olarak yer aldığı takımda antrenmanlarını aksatmayan Sıla, depremde hayatını kaybeden 3 takım arkadaşı için Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde etmek istiyor.



"Takımdan üç arkadaşımızı kaybettik ve hepsini çok seviyorduk"



Sıla Nur Bolat, AA muhabirine, deprem sonrası ilk iki gün Kahramanmaraş'tan çıkamadıklarını söyledi.



Daha sonra Adana'daki akrabalarının yanına geldiklerini ve burada ev tuttuklarını anlatan Sıla, şu an antrenmanlarına Adana Voleybol Spor Kulübü ile devam ettiğini belirtti.



Takımıyla gençler kategorisinde Kahramanmaraş il şampiyonu olduklarını aktaran Sıla, "Takım olarak psikolojik anlamda çöktük. Çünkü takımdan 3 arkadaşımızı kaybettik ve hepsini çok seviyorduk." dedi.



Takım arkadaşlarının Kahramanmaraş'ta, kendisinin de Adana'da antrenman yaptığını ifade eden Sıla, şöyle konuştu:



"Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorduk. Şu an arkadaşlarım ve antrenörlerim Kahramanmaraş'ta spor salonunda antrenman yapıyorlar. Ben de burada Zülfikar (Burunsuz) Hoca'mla antrenmanlarıma devam ediyorum. Adana'da devam edeceğim çünkü zaten buraya taşındık. Şampiyonanın tam tarihi belli değil. Antrenörümüz, organizasyonun düzenleneceği şehre giderken yol üzerinden beni alacak. O şekilde birleşeceğiz. Takımımla kopukluk olacak ama bir şekilde düzeltmeye çalışacağız."



Burunsuz: "Bizim için hem hüzün hem mutluluk oldu"



Adana Voleybol Spor Kulübü Antrenörü Zülfikar Burunsuz, Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübünde antrenörlük yapan eski öğrencisi Duygu Atmalı'nın kendisini arayarak Sıla'dan bahsettiğini anlattı.



Burunsuz, Sıla'nın antrenmanlarını kendileriyle birlikte yaptığını aktararak, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki yıl ferdi olarak bizim kulübümüzün çatısı altında müsabakalara çıkacak. Şu anda Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübünün genç takımı il şampiyonu olduğu için, onlarla beraber Türkiye Şampiyonası'na gidecek. Bu esnada gideceği zamana kadar bizlerle burada antrenmanlara devam edecek. Takım Sıla'yı benimsedi ve aralarına aldılar. Bizim için hem hüzün hem mutluluk oldu."





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