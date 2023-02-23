Depremde vefat edenler için saygı duruşu yapılacak

TFF, 25 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında oynanacak maçlarda, deprem felaketinde hayatlarını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu.



Ayrıca dileyen takımların siyah kol bandı veya siyah kurdele takabileceğini belirtti.



TFF'den yapılan açıkladama, "Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 25 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.



Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı ve/veya siyah kurdele takabilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadesi kullanıldı.





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