Süper Lig'in 2. haftasında Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.



Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.



Ligin ilk haftasında Trabzonspor Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmuş, Denizlispor ise Göztepe'ye 5-1'lik skorla yenilmişti.



İki takımın eksikleri



Trabzonspor'da Flavio kart cezası nedeniyle yok. Torndsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban'ın sakatlığı bulunuyor.



Denizlispor'da ise eksik oyuncu yok.



Muhtemel 11'ler



Denizlispor

Pantilimon

Lopes

Mustafa

Oğuz

Bergdich

Sacko

Murawski

Bakalorz

Sagal

Aissati

Rodallega



Trabzonspor

Uğurcan

Serkan

Campi

Hüseyin

Abdurrahim

Abdülkadir Parmak

Guilherme

Abdülkadir Ömür

Nwakaeme

Afobe

Plaza



41. randevu



Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, cumartesi günü Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek.



Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, bu maçlarda 59 gol atarken kalesinde 31 gol gördü.



Denizli'deki maçlar



Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu.



Bordo-mavililer, 20 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç Yukatel Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.



Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da Yukatel Denizlispor, 2-1'lik sonuçla kazanmıştı.



