Süper Lig'in 2. haftasında Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Ligin ilk haftasında Trabzonspor Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmuş, Denizlispor ise Göztepe'ye 5-1'lik skorla yenilmişti.
İki takımın eksikleri
Trabzonspor'da Flavio kart cezası nedeniyle yok. Torndsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban'ın sakatlığı bulunuyor.
Denizlispor'da ise eksik oyuncu yok.
Muhtemel 11'ler
Denizlispor
Pantilimon
Lopes
Mustafa
Oğuz
Bergdich
Sacko
Murawski
Bakalorz
Sagal
Aissati
Rodallega
Trabzonspor
Uğurcan
Serkan
Campi
Hüseyin
Abdurrahim
Abdülkadir Parmak
Guilherme
Abdülkadir Ömür
Nwakaeme
Afobe
Plaza
41. randevu
Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, cumartesi günü Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, bu maçlarda 59 gol atarken kalesinde 31 gol gördü.
Denizli'deki maçlar
Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu.
Bordo-mavililer, 20 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç Yukatel Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.
Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da Yukatel Denizlispor, 2-1'lik sonuçla kazanmıştı.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Ligin ilk haftasında Trabzonspor Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmuş, Denizlispor ise Göztepe'ye 5-1'lik skorla yenilmişti.
İki takımın eksikleri
Trabzonspor'da Flavio kart cezası nedeniyle yok. Torndsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban'ın sakatlığı bulunuyor.
Denizlispor'da ise eksik oyuncu yok.
Muhtemel 11'ler
Denizlispor
Pantilimon
Lopes
Mustafa
Oğuz
Bergdich
Sacko
Murawski
Bakalorz
Sagal
Aissati
Rodallega
Trabzonspor
Uğurcan
Serkan
Campi
Hüseyin
Abdurrahim
Abdülkadir Parmak
Guilherme
Abdülkadir Ömür
Nwakaeme
Afobe
Plaza
41. randevu
Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, cumartesi günü Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, bu maçlarda 59 gol atarken kalesinde 31 gol gördü.
Denizli'deki maçlar
Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu.
Bordo-mavililer, 20 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç Yukatel Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.
Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da Yukatel Denizlispor, 2-1'lik sonuçla kazanmıştı.