Denizlispor - Trabzonspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Denizlispor deplasmanına konuk olacak.

, Fotoğraf; AA
Denizlispor - Trabzonspor: Muhtemel 11
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19 Eylül 2020 03:51
Süper Lig'in 2. haftasında Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Ligin ilk haftasında Trabzonspor Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmuş, Denizlispor ise Göztepe'ye 5-1'lik skorla yenilmişti.

İki takımın eksikleri

Trabzonspor'da Flavio kart cezası nedeniyle yok. Torndsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban'ın sakatlığı bulunuyor.

Denizlispor'da ise eksik oyuncu yok.

Muhtemel 11'ler

Denizlispor
Pantilimon
Lopes
Mustafa
Oğuz
Bergdich
Sacko
Murawski
Bakalorz
Sagal
Aissati
Rodallega

Trabzonspor
Uğurcan
Serkan
Campi
Hüseyin
Abdurrahim
Abdülkadir Parmak
Guilherme
Abdülkadir Ömür
Nwakaeme
Afobe
Plaza

41. randevu

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, cumartesi günü Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, bu maçlarda 59 gol atarken kalesinde 31 gol gördü.

Denizli'deki maçlar

Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu.

Bordo-mavililer, 20 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç Yukatel Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da Yukatel Denizlispor, 2-1'lik sonuçla kazanmıştı.



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