Denizlispor'dan hakem şikayeti!

Denizlispor, Büyükçekmece Tepecikspor maçının hakemi Melih Kurt'u TFF ve MHK'ye şikayet etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Denizlispor'dan hakem şikayeti!
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09 Ekim 2024 13:17
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta Büyükçekmece Tepecikspor'a 2-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini alan Denizlispor'da yönetim, maçın hakemi Melih Kurt'u Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na şikayet etti.

Maçta 83'üncü dakikada Ramazan Karakurt'un gördüğü kırmızı kartın haksız olduğunu iddia eden yönetim, harekete geçti. Karşılaşmanın görüntüleri ile TFF ve MHK'ya başvuran Denizlispor, hakemin cezalandırılmasını talep etti.

Başkan Ahmet Yıldırım, "Görüntüler kurulda izlenecek. Haklılığımız ortaya çıkacak. 10 kişi kalmasak belki 1 puanı çıkarabilirdik. Çünkü daha süre vardı" dedi.

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