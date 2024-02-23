Denizlispor'a seyircisiz oynama cezası

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zor günler geçirerek düşme hattından kurtulamayan Denizlispor, 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yeşil-siyahlı kulübe 18 Şubat'ta iç sahada oynanan Fethiyespor karşılaşmasında taraftarın neden olduğu aynı sezon içinde 6'ncı kez tekrarlanan kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle evindeki ilk maçı seyircisiz oynama cezası verdi. Denizlispor ayrıca 35 bin TL para cezası aldı. Denizli iç sahada 2 Mart'taki Kastamonuspor maçında taraftarından yoksun olacak.





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