Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor, kendi sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Gol yağmuruna sahne olan maçta kazanan 4-3'lük skorla Denizlispor oldu.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11 ve 73. dakikalarda Ömer Şişmanoğlu, 40. dakikada İlhan Depe ve 70. dakikada Tiago Lopes kaydetti.



16 DAKİKADA HAT-TRICK



Konuk İstanbulspor'un 3 golü de Eduard Rroca'dan geldi. 28 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 28, 39 ve 44. dakikalarında fileleri havalandırdı.



Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Denizlispor, 39 puana yükseldi. 7 maç sonra kaybeden İstanbulspor 54 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbulspor ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.



Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ali Can Alp, Özcan Sultanoğlu



Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Hakan Çinemre, Özer Özdemir (Dk. 61 Aissati), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, İlhan Depe (Dk. 74 Mustafa Çeçenoğlu), Muhammed Gönülaçar, Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 90 Muhammet Özkal), Djedje (Dk. 90 Erdal Akdari)



İstanbulspor: Alperen Uysal, Mehmet Yeşil, Rroca (Dk. 75 Eslem Öztürk), Emir Kaan Gültekin (Dk. 58 İbrahim Yılmaz), Ferhat Yazgan, Muammer Sarıkaya (Dk. 57 Oğuzhan Berber), Ethemi (Dk. 88 Abazaj), Ologo, Melih Kabasakal, Ali Yaşar (Dk. 88 Emrecan Uzunhan), Topalli



Goller: Dk. 11 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 40 İlhan Depe, Dk. 70 Lopes, Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor), Dk. 28, 39 ve 44 Rroca (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 30 Hakan Çinemre, Dk. 42 Özer Özdemir, Dk. 83 Lopes (Altaş Denizlispor)





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