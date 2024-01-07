Deniz Ertaş: ''İnşallah devamını getireceğim''

Yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Konyaspor'un genç file bekçisi Deniz Ertaş, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Deniz Ertaş, "Geçen hafta kazandık, çıkışımızı devam ettirmek istiyorduk. Burada istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik.'' dedi.



İlk Süper Lig maçına çıkan Deniz Ertaş bununla ilgili olarak, ''İlk maçımı böyle bir atmosferde oynadığım için çok mutluyum. İnşallah devamı gelecek." sözlerini sarf etti.





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