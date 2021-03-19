Deniz Çoban: 'Sezonun en büyük hakem hatası yapıldı'

Fatih Terim'in de yaptığı itirazların ardından kırmızı kart görmesi gerektiğini belirten eski hakem, "Fatih Terim'in tepkisinin ardından minimum 2. sarı kartın gösterilerek oyundan ihraç edilmesi gerekiyordu." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 31. haftasında evinde Rizespor'u konuk ettiği karşılaşmada ilginç olaylar yaşandı.Karşılaşmanın 75. dakikasında Boldrin'in pasıyla sol çaprazdan içeri sokulmak isteyen Michalak, ceza alanına girerken Yedlin'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.Bu karara çok sinirlenen Fatih Terim, kenarda itirazlarda bulundu ve Bayarslan da deneyimli teknik adama sarı kart gösterdi. Bunun üzerine de Terim, "Gel, burada göster" şeklinde bir tepkide bulundu.Rizespor'a verilen penaltı, VAR odasında Abdulkadir Bitigen'in yaklaşık 3 dakikalık incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu gerekçesiyle serbest vuruş olarak değiştirildi.Penaltının iptalinin ardından ise Yedlin'e ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kart gösterildi.Yedlin'in gördüğü ikinci sarı kartta VAR'ın müdahil olduğunu ve VAR protokolünde 2. sarı kartlara karışılmayacağının net bir şekilde belirtildiğini kaydeden Deniz Çoban, "Galatasaray-Rizespor maçında VAR hakemi, bir oyuncuyu ikinci sarı karttan oyundan attırdı. Protokolde böyle bir şey yok, sezonun en büyük hatası yapıldı. Protokolle oynuyorlar Türkiye'de. Protokol müsaade etmemesine rağmen bir oyuncu bugün sarı kartla atıldı. Yüzde yüz bir sarı kart da değil, bana göre, sana göre. Yok böyle bir şey. Protokolde açıkça sarı karta karışılmaz denir. Ben bundan sonra gösterilen ya da gösterilmeyen tüm 2. sarı kartlarda VAR müdahalesi beklerim, yarın bir gün karışmazsa ne olacak? VAR protokolü kesin çizgiyle 2. sarı karta karışılmayacak demiyor mu? Diyor? Niye karışıyorsunuz 95 saniye sonra. 4. hakemi dinliyor, Fatih Terim'e sarı kart gösteriyor. Burada 4. hakem ile konuşmadığı aleni belli. Bu sezonun en büyük hatasıdır bu." yorumunu yaptı.