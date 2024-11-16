Denis Draguş'tan ayrılık iddiası için açıklama!

Trabzonspor forması giyen Denis Draguş ayrılık iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Denis Draguş'tan ayrılık iddiası için açıklama!
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16 Kasım 2024 19:08
Trabzonspor'da kadro dışı kalan Denis Draguş, hakkındaki ayrılık haberlerine cevap verdi.

Draguş'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"Son günlerde sözlerimle ilgili dolaşan bazı medya haberlerine dair bir açıklama yapmak istiyorum. Bazı haberlerin, sözlerime yanlış ve spekülatif anlamlar yükleyerek beni, profesyonelliğimi ve kulübümü rencide eden yorumlar içerdiği dikkatimi çekti.

Bu spekülasyonların, birlikte inşa ettiğimiz pozitif ortamı bozmayı hedefleyen çıkarlarla yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Ancak şunu belirtmek isterim ki, sahada elimden gelenin fazlasını yapmak ve bana yüzde 101 destek veren kulübüm için yüzde 101 performans sergilemek konusunda tamamen kararlıyım. Renklerimizi büyük bir gururla temsil etmeye devam edeceğim."

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