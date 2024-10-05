Denis Draguş: "Daha iyi olmamız gerekiyor"

Trabzonspor'da Denis Draguş, Hatayspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Denis Draguş: 'Daha iyi olmamız gerekiyor'
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05 Ekim 2024 21:36
Trabzonspor'da Denis Draguş, Hatayspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Denis Draguş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kazanamadığımız için mutsuzuz. Maça iyi başladık ama rakibimiz bulduğu ilk fırsatı değerlendirdi. Bu da onlara öz güven verdi. Bizim de denediğimiz gol pozisyonları oldu. Son dokunuş, son paslar eksikti. Daha iyi olmamız gerekiyor. Arka arkaya maçlar kazanıp öz güven kazanmak istiyoruz. Galibiyetler alınca daha iyi olacağız."

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