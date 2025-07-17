Denis Dragus'a Eyüpspor ilgisi!

Trabzonspor'da Denis Draguș'un her an kamptan ayrılması bekleniyor.
Trabzonspor'a Gaziantep FK'den geçtiğimiz sezonun başında 1.7 milyon Euro karşılığında transfer olan Dragus'a İstanbul temsilcisi talip oldu.
EYÜPSPOR İLGİLENİYOR
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile yapılan görüşmelerde ciddi mesafe alındığı öğrenildi.
PERFORMANSI
Denis Draguș, Trabzonspor formasıyla 26 maçta 3 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı. (61saat)
Trabzonspor'a Gaziantep FK'den geçtiğimiz sezonun başında 1.7 milyon Euro karşılığında transfer olan Dragus'a İstanbul temsilcisi talip oldu.
EYÜPSPOR İLGİLENİYOR
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile yapılan görüşmelerde ciddi mesafe alındığı öğrenildi.
PERFORMANSI
Denis Draguș, Trabzonspor formasıyla 26 maçta 3 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı. (61saat)