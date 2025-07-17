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16 Temmuz
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Denis Dragus'a Eyüpspor ilgisi!

Trabzonspor'a geçtiğimiz sezon transfer olan Denis Dragus ile Eyüpspor ilgileniyor.

calendar 17 Temmuz 2025 11:48
Fotoğraf: AA
Denis Dragus'a Eyüpspor ilgisi!
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Trabzonspor'da Denis Draguș'un her an kamptan ayrılması bekleniyor.

Trabzonspor'a Gaziantep FK'den geçtiğimiz sezonun başında 1.7 milyon Euro karşılığında transfer olan Dragus'a İstanbul temsilcisi talip oldu.

EYÜPSPOR İLGİLENİYOR

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile yapılan görüşmelerde ciddi mesafe alındığı öğrenildi.

PERFORMANSI

Denis Draguș, Trabzonspor formasıyla 26 maçta 3 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı. (61saat)

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