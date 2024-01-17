Demir Ege Tıknaz: "Hoca benden farklı şeyler istiyor"

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Demir Ege Tıknaz, 4-0 kazanılan Eyüpspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Demir Ege Tıknaz: 'Hoca benden farklı şeyler istiyor'
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16 Ocak 2024 23:40
Son güncelleme 17 Ocak 2024 00:18
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Demir Ege Tıknaz, 4-0 kazanılan Eyüpspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyleyen genç oyuncu, "Türkiye Kupası hedeflerimizden bir tanesi. Gol yemeden kazandığımız için mutluyuz. İnşallah daha iyi olacağız" dedi.

Fernando Santos'un takıma gelmesiyle yaşanan değişime değinen Demir Ege, "Hocamız benden yeni şeyler istiyor. Ben de onun isteklerine ayak uydurmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
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