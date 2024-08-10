Demir Ege Tiknaz'a Avusturya'dan talip

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Demir Ege Tiknaz'a sürpriz bir talip çıktı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Avusturya Ligi ekibi Rapid Wien, Beşiktaş'ta forma giyen 19 yaşındaki orta saha Demir Ege Tiknaz'a talip oldu.
Avusturya ekibinin genç oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve önümüzdeki günlerde sıcak bir gelişme yaşanabileceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Transfermarkt'a göre piyasa değeri 1.5 milyon euro olan ve geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Demir Ege Tıknaz bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Avusturya Ligi ekibi Rapid Wien, Beşiktaş'ta forma giyen 19 yaşındaki orta saha Demir Ege Tiknaz'a talip oldu.
Avusturya ekibinin genç oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve önümüzdeki günlerde sıcak bir gelişme yaşanabileceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Transfermarkt'a göre piyasa değeri 1.5 milyon euro olan ve geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Demir Ege Tıknaz bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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