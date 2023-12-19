Eski NBA yıldızı DeMarcus Cousins'ın Tayvan Basketbol Ligi takımı Taiwan Beer Leopards ile sözleşme imzalamayı kabul ettiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, en son NBA'de Denver Nuggets'ta forma giymiş olan Cousins'ın, Tayvan T1 Ligi'nde oynamayı kabul ettiğini açıkladı.



Wojnarowski, Cousins'ın Taiwan Beer Leopards ile olan anlaşmasının 10 gün ve dört maçı kapsayacağını ve eski yıldız oyuncunun Ocak ortasında takıma katılacağını da sözlerine ekledi.



Leopards, yakın zamanda Facebook hesabında Cousins'ın formalı bir fotoğrafını ve kendisinin Tayvan liginde oynama niyetini açıklayan bir videosunu yayınladı.



Sağlıklı olduğu dönemde NBA'in en iyi pivotu tartışmalarında sıklıkla yer bulmuş olan Cousins, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors, Houston Rockets, LA Clippers, Milwaukee Bucks ve Nuggets formalarıyla toplamda 11 NBA sezonunda maç başına 19,6 sayı, 10,6 ribaund ve 1,1 blok ortalamaları yakalamıştı.





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