Dele Alli için yolun sonu göründü

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Dele Alli, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dele Alli için yolun sonu göründü
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10 Ocak 2023 13:06
Dele Alli
Dele Alli
Beşiktaş
Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı Dele Alli için işler iyi gitmedi. Teknik direktör Şenol Güneş'in gözünden düşen deneyimli orta saha, ayrılığın eşiğinde...

AYRILIĞI KABUL ETTİ

Alacaklarına karşılık serbest bırakılma teklifi sunulan Delle Alli, erken ayrılığı kabul etti. Alli, Beşiktaş eğer Everton'la anlaşırsa ara transferde Everton'a dönecek.

Beşiktaş formasıyla 9 resmi maça çıkan Dele Alli bu maçlarda 2 gol kaydetmeyi başarmıştı.

 
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