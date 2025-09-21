Defne Kurt'tan Dünya Şampiyonası'nda altın ve rekor!

21 Eylül
Kasımpaşa-Fenerbahçe
0-144'
21 Eylül
Samsunspor-Karagümrük
0-143'
21 Eylül
Başakşehir-Alanyaspor
1-1
21 Eylül
Mus Spor-Somaspor
4-0
21 Eylül
Aliağa Futbol-Ankara Demirspor
2-0
21 Eylül
Adanaspor-Bursaspor
0-6
21 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Ankaragücü
1-2
21 Eylül
Altınordu-Elazığspor
1-2
21 Eylül
Kastamonuspor-İnegölspor
1-3
21 Eylül
Ankaraspor-Bucaspor 1928
3-2
21 Eylül
Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor
1-2
21 Eylül
1461 Trabzon-Fethiyespor
2-2
21 Eylül
VVV-Venlo-MVV Maastricht
1-0
21 Eylül
Amstetten-Kapfenberger SV
3-0
21 Eylül
Kırklarelispor-Menemen Bld.
0-0
21 Eylül
Cordoba-Racing Santander
22:00
21 Eylül
Malaga-Cadiz
0-154'
21 Eylül
Eibar-Real Sociedad B
1-057'
21 Eylül
Albacete-Real Valladolid
2-0
21 Eylül
AD Ceuta FC-Real Zaragoza
1-0
21 Eylül
Calcio Padova-Virtus Entella
0-012'
21 Eylül
Pescara-Empoli
4-0
21 Eylül
Carrarese-Avellino
3-4
21 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Kahramanmaras Istiklalspor
0-3
21 Eylül
Batman Petrolspor-Adana 01 FK
19:00
21 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor
0-1
21 Eylül
Tromsoe-Hamarkameratene
1-0
22 Eylül
Santos FC-Sao Paulo
02:30
21 Eylül
Sport Recife-Corinthians
23:30
21 Eylül
Internacional-Gremio
23:30
21 Eylül
Flamengo-Vasco da Gama
23:30
21 Eylül
Mirassol-Juventude
22:00
21 Eylül
Stabaek-Raufoss
3-0
21 Eylül
Lyn-Sogndal
2-1
21 Eylül
Kongsvinger-Egersund
2-1
21 Eylül
Viking-Molde
0-030'
21 Eylül
Stroemsgodset-Sarpsborg 08
2-1
21 Eylül
Bristol City-Oxford United
1-3
21 Eylül
Kristiansund BK-FK Haugesund
2-0
21 Eylül
Rosenborg-Bodo/Glimt
1-1
21 Eylül
AGF-Broendby IF
1-082'
21 Eylül
Kopenhag-Silkeborg
3-3
21 Eylül
Vejle Boldklub-Soenderjyske
2-2
21 Eylül
Isparta 32 SK-Aksarayspor
19:00
21 Eylül
Şanlıurfaspor-Erbaaspor
19:00
21 Eylül
Karaman FK-İskenderunspor
19:00
21 Eylül
Karacabey Belediyespor-24 Erzincanspor
19:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
21 Eylül
FC Krasnodar-Zenit St. Petersburg
0-052'
20 Eylül
Blackburn Rovers-Ipswich Town
1-0IPT
21 Eylül
Elche-Real Oviedo
1-053'
21 Eylül
Auxerre-Toulouse
1-0
21 Eylül
Paris FC-Strasbourg
2-3
21 Eylül
Inter-Sassuolo
21:45
21 Eylül
Fiorentina-Como
1-174'
21 Eylül
Cremonese-Parma
0-0
21 Eylül
Torino-Atalanta
0-3
21 Eylül
Lazio-Roma
0-1
21 Eylül
Barcelona-Getafe
22:00
21 Eylül
Mallorca-Atletico Madrid
1-1
21 Eylül
AS Monaco-Metz
5-2
21 Eylül
Rayo Vallecano-Celta Vigo
1-1
21 Eylül
Arsenal-M.City
1-1
21 Eylül
Sunderland-Aston Villa
1-1
21 Eylül
Bournemouth-Newcastle
0-0
21 Eylül
B. Dortmund-Wolfsburg
0-015'
21 Eylül
Leverkusen-Mönchengladbach
1-1
21 Eylül
E. Frankfurt-Union Berlin
3-4
21 Eylül
Sakaryaspor-Amed Sportif
2-181'
21 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
0-2
21 Eylül
Le Havre-Lorient
1-1
21 Eylül
Marsilya-PSG
21:45
21 Eylül
Kocaelispor-Rizespor
1-1
21 Eylül
Altach-WSG Tirol
1-1
21 Eylül
Baltika-FC Rostov
0-0
21 Eylül
S. Moskova-Samara
2-1
21 Eylül
FC Orenburg-Dinamo Moscow
1-3
20 Eylül
Torpedo Moscow-Dinamo Moscow
0-0IPT
21 Eylül
Casa Pia AC-Famalicao
22:30
21 Eylül
Gil Vicente-Estoril
1-044'
21 Eylül
Tondela-Estrela da Amadora
0-0
21 Eylül
Grazer AK-Rapid Wien
1-1
21 Eylül
LASK-BW Linz
2-0
21 Eylül
KV Mechelen-Cercle Brugge
0-029'
21 Eylül
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
0-2
21 Eylül
Club Brugge-St.Truiden
1-055'
21 Eylül
Westerlo-Standard Liege
0-2
21 Eylül
Genk-Union St.Gilloise
1-2
21 Eylül
Dynamo Dresden-Hannover 96
2-2
21 Eylül
Holstein Kiel-Karlsruher SC
3-0
21 Eylül
Fortuna Düsseldorf-Darmstadt
0-3
21 Eylül
Alkmaar-Feyenoord
3-3
21 Eylül
PSV Eindhoven-Ajax
2-2
21 Eylül
SC Heerenveen-NEC Nijmegen
3-2
22 Eylül
Cruzeiro-Red Bull Bragantino
02:30

Defne Kurt'tan Dünya Şampiyonası'nda altın ve rekor!

Milli para yüzücü Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

calendar 21 Eylül 2025 18:43 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 19:12
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Defne Kurt'tan Dünya Şampiyonası'nda altın ve rekor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli para yüzücü Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı sporculardan Defne Kurt, başkent Singapur'da bugün başlayan organizasyonda kadınlar 50 metre serbest S10 kategorisinde 27.34'lük derecesiyle şampiyona ve Avrupa rekoru kırarak finale yükseldi.

Defne Kurt, finalde 27.21'lik derecesiyle yine şampiyona rekoru kırarak tarihi bir başarıyla altın madalyanın sahibi oldu.


Açık yaş kadınlar 50 metre serbest S5 kategorisi finalinde milli sporcu Sevilay Öztürk, 42.46'lık derecesiyle 6. sırada yer aldı.

Açık yaş kadınlar 50 metre serbest S5 kategorisi finalinde ise milli sporcu Sümeyye Boyacı, 45.09'luk derecesiyle 8. oldu.

Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda açık yaş erkekler 50 metre serbest S5 kategorisi finalinde de milli sporcu Koral Berkin Kutlu, 33.27'lik derecesiyle 6. sırada yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 6 4 2 0 10 4 14
3 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
8 Samsunspor 6 2 2 2 5 5 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Karagümrük 6 2 0 4 3 9 6
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kasımpaşa 6 1 1 4 4 7 4
15 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
16 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
17 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
