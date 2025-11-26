Los Angeles Lakers, dizindeki darbe nedeniyle yapılan kontroller sonrası MRI sonuçları temiz çıkan Deandre Ayton için olumlu haberler aldı.Ayton, Jazz maçında yaşadığı sakatlığın ardından Clippers karşılaşmasını kaçırdı, ancak takım hafta sonuna kadar geri dönebileceğinden umutlu.Lakers cephesi sonunda sakatlıklarla ilgili iyi bir haber aldı; bu haber takımın başlangıç pivotu Deandre Ayton ile ilgili.Ayton, Pazar günü Utah Jazz'e karşı oynanan maçın ilk yarısında dizine aldığı darbe sonrası sakatlanmış ve maçın ikinci yarısında forma giyememişti. Bu nedenle Salı sabahı Clippers'a karşı oynanan mücadelede de kadroda yer almadı.LA derbisi öncesinde teknik direktör JJ Redick, Ayton'la ilgili güncellemenin olumlu olduğunu belirtti.Dave McMenamin'in aktardığına göre Redick, Ayton'ın dizine yapılan MRI taramasının "temiz" çıktığını, yalnızca şişlik görüldüğünü söyledi. Lakers, Ayton'ın haftanın sonuna doğru parkelere dönmeye hazır olmasını umuyor.Lakers, Cuma günü Mavericks'i ağırlayarak NBA Kupası maçlarını tamamlayacağı için, takımın birkaç gün ara vermesi Ayton'a iyileşme fırsatı tanıyor. Ayton'ın Los Angeles'ta kalıp tedavi görmesi süreci hızlandırabilir.Eğer Ayton yalnızca bir buçuk maç kaçırmış olursa, Lakers bu durumu memnuniyetle karşılayacaktır. Her sakatlık olumsuzdur ancak uzun süreli bir sorun olmaması takım için büyük bir rahatlama anlamına geliyor; özellikle de takım kimyası oturmaya başlamışken.Ayton bu sezon oynadığı 15 maçın tamamına ilk beş başlayarak çıktı ve 15.5 sayı, 8.4 ribaunt ortalamalarıyla yüzde 69.6 saha içi isabet oranı yakaladı. Lakers sezonu 12-4 derecesiyle sürdürüyor.