26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Deandre Ayton hafta sonuna kadar parkelere dönebilir

Los Angeles Lakers, dizindeki darbe nedeniyle yapılan kontroller sonrası MRI sonuçları temiz çıkan Deandre Ayton için olumlu haberler aldı.

Ayton, Jazz maçında yaşadığı sakatlığın ardından Clippers karşılaşmasını kaçırdı, ancak takım hafta sonuna kadar geri dönebileceğinden umutlu.

Lakers cephesi sonunda sakatlıklarla ilgili iyi bir haber aldı; bu haber takımın başlangıç pivotu Deandre Ayton ile ilgili.

Ayton, Pazar günü Utah Jazz'e karşı oynanan maçın ilk yarısında dizine aldığı darbe sonrası sakatlanmış ve maçın ikinci yarısında forma giyememişti. Bu nedenle Salı sabahı Clippers'a karşı oynanan mücadelede de kadroda yer almadı.


LA derbisi öncesinde teknik direktör JJ Redick, Ayton'la ilgili güncellemenin olumlu olduğunu belirtti.

Dave McMenamin'in aktardığına göre Redick, Ayton'ın dizine yapılan MRI taramasının "temiz" çıktığını, yalnızca şişlik görüldüğünü söyledi. Lakers, Ayton'ın haftanın sonuna doğru parkelere dönmeye hazır olmasını umuyor.

Lakers, Cuma günü Mavericks'i ağırlayarak NBA Kupası maçlarını tamamlayacağı için, takımın birkaç gün ara vermesi Ayton'a iyileşme fırsatı tanıyor. Ayton'ın Los Angeles'ta kalıp tedavi görmesi süreci hızlandırabilir.

Eğer Ayton yalnızca bir buçuk maç kaçırmış olursa, Lakers bu durumu memnuniyetle karşılayacaktır. Her sakatlık olumsuzdur ancak uzun süreli bir sorun olmaması takım için büyük bir rahatlama anlamına geliyor; özellikle de takım kimyası oturmaya başlamışken.

Ayton bu sezon oynadığı 15 maçın tamamına ilk beş başlayarak çıktı ve 15.5 sayı, 8.4 ribaunt ortalamalarıyla yüzde 69.6 saha içi isabet oranı yakaladı. Lakers sezonu 12-4 derecesiyle sürdürüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
