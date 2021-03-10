De Bruyne, Chelsea'den nasıl ayrıldığını anlattı

Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, Chelsea'den ayrılma sürecini ve Mourinho ile yaşadığı diyalogu ilk kez anlattı.



Yıldız isim Mourinho'nun kendisine ayrılık konuşması yaptığı anları "Chelsea'deyken Mourinho ile sadece 2 kez görüşebildim. Planları her zaman beni kiralamaktı. Aralık ayında Mou beni çağırdı, önünde bazı kağıtlar vardı. Bir asist, sıfır gol diye anlatmaya başladı. Ne yapmaya çalıştığını anlamak 1 dakikamı almıştı. Sonra Willian, Oscar, Mata, Schürrle'nin istatistiklerini okumaya başladı." sözleriyle anlattı.



Portekizli hocanın kendisine şans vermeden takımdan göndermek istediğinin altını çizen De Bruyne, "Sonunda bir şey söylemesini bekledim ve sonunda ben konuşarak saydığı herkesin 15-20 maça çıktığını, benim ise sadece 3 maça çıktığımı söyledim. Chelsea'nin beni orada istemediğini ve futbol oynamak istediğim için beni bonservisiyle göndermelerini istedim. Ayrıldım çünkü orada bana hiç şans verilmeyeceğini biliyordum" diye konuştu.



De Bruyne Chelsea karierinde toplam 425 dakika forma giymiş ve 9 maçta 1 asistlik perdormans ortaya koymuştu. Bu sezon ise Manchester City'de oynadığı 22 maçta 3 gol 11 asistle Premier Lig'de asist krallığında yeniden iddialı konumda bulunuyor.



