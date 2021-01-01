Davis çalışmalarını artırdı, ama dönüşüne hâlâ çok var!

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in saha içi çalışmalarını artırma izni aldığı, ancak dönüşünden halen oldukça uzakta olduğu belirtildi.



Davis'in, Lakers takım doktorları tarafından "şut atma, top sürme ve pozisyona özel çalışmalardaki seviyeyi ve yoğunluğu artırmak" da dahil olmak üzere saha içi çalışmalarını ilerletmeye başlaması için izin aldığı kaydedildi.



Lakers'ın kendisi kadroda yokken 7-11 serisiyle sezona devam ettiği yıldız oyuncu, sağ bacağındaki kalf zorlanması ve tendinoz nedeniyle yaklaşık altı haftadır kadro dışında.



Koç Frank Vogel, Davis'in halen kadroya dönmeye yakın olmadığını açıkladı:



"Gelişme sürecinin ortasındayız. Ama dönüşüne halen oldukça uzak olduğu için, o zamana kadar elimizde somut bir şey yok."



