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Davinson'dan Duran'a: "Fenerbahçe'ye gel"

Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, vatandaşı Jhon Duran'a Fenerbahçe'ye transfer olması için çağrıda bulundu. Davinson Sanchez'in Jhon Duran'a ''Fenerbahçe'ye gel. Türkiye Ligi çok kaliteli. Burada güzel bir yaşam sürebilirsin.'' dediği öne sürüldü.

calendar 30 Haziran 2025 12:08
Fotoğraf: AA
Davinson'dan Duran'a: 'Fenerbahçe'ye gel'
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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Jhon Duran ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre; Al Nassr forması giyen Jhon Duran, Fenerbahçeli yetkililer ile görüşmesinin ardından milli takımdan arkadaşı olan Davinson Sanchez ile de görüşme gerçekleştirdi.

Haberde, Davinson Sanchez'in Jhon Duran'a olumlu referans olduğu belirtilirken, "Fenerbahçe'ye gel. Türkiye Ligi çok kaliteli. Burada güzel bir yaşam sürebilirsin. Burada birçok Güney Amerikalı futbolcu var." dediği iddia edildi.


AL NASSR'A VEDA EDİYOR

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Jhon Duran ve Al Nassr arasındaki ilişki yüzde 99 oranında bitti. Haberde, Duran'ın Fenerbahçe ile ilgili vereceği kararın beklendiği ifade edildi. 

 

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