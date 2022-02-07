Davidson, Alanyaspor'a veda etti!

Davidson, Galatasaray maçının ardından Aytemiz Alanyaspor'a veda etti.



Çin ekibi Wuhan'a 2 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Brezilyalı oyuncu Davidson, yedek başladığı Galatasaray maçında 62. dakikada Candeias'ın yerine oyuna girdi.



Alanyaspor'a geçtiğimiz sezon başında Portekiz ekibi Vitoria Guimarães'ten 500 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Davidson'un önümüzdeki günlerde Çin'e giderek yeni takımı Wuhan ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.



Alanyaspor'da 65 resmi maçta forma giyen Davidson, 18 gol 12 asistlik performans sergiledi. [Yeni Alanya]





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