David Hubert: 'Galatasaray gibi değildi'

Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü David Hubert, ligde Anderlecht karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyetin ardından konuştu.Hubert, "diye konuştu.Yoğun fikstürün kendilerini etkilediğini ancak bunu mazeret olarak söyleyemeyeceklerini aktaran Hubert,diye konuştu.37 yaşındaki teknik adam,dedi.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Belçika temsilcisi, lige deplasmanda aldığı 1-0'lık Anderlecht maçıyla döndü. Union Saint-Gilloise, çarşamba günü Belçika Kupası'nda Zulte Waregem ile karşı karşıya gelecek.