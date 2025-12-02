02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-017'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

David Hubert: "Galatasaray gibi değildi"

Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü David Hubert, ligdeki Anderlecht yenilgisinin ardından, "Galatasaray maçında gösterdiğimiz oyunu ve yoğunluğu, bu maçta gösteremedik." dedi.

calendar 02 Aralık 2025 12:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
David Hubert: 'Galatasaray gibi değildi'
Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü David Hubert, ligde Anderlecht karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyetin ardından konuştu.

Hubert, "Topla ve topsuz seviyemize ulaşamadık. Çok az fırsat yarattık. Çok fazla maç oynadığımız doğru ancak hiçbir şeyin bize verilmediğini, her şeyin kazanılması gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.

"MAZERETİMİZ YOK"

Yoğun fikstürün kendilerini etkilediğini ancak bunu mazeret olarak söyleyemeyeceklerini aktaran Hubert, "Elbette, maç sayısının artması etki yaratıyor ama bunu mazeret olarak kullanamayız. Bu maçta mazeretimiz yok." diye konuştu.

"GALATASARAY GİBİ DEĞİLDİ"


37 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray maçında gösterdiğimiz oyunu ve yoğunluğu, bu maçta gösteremedik." dedi.

SIRADAKİ MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Belçika temsilcisi, lige deplasmanda aldığı 1-0'lık Anderlecht maçıyla döndü. Union Saint-Gilloise, çarşamba günü Belçika Kupası'nda Zulte Waregem ile karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
