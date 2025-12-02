David Hubert: 'Galatasaray gibi değildi'

Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü David Hubert, ligde Anderlecht karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyetin ardından konuştu.
Hubert, "Topla ve topsuz seviyemize ulaşamadık. Çok az fırsat yarattık. Çok fazla maç oynadığımız doğru ancak hiçbir şeyin bize verilmediğini, her şeyin kazanılması gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.
"MAZERETİMİZ YOK"
Yoğun fikstürün kendilerini etkilediğini ancak bunu mazeret olarak söyleyemeyeceklerini aktaran Hubert, "Elbette, maç sayısının artması etki yaratıyor ama bunu mazeret olarak kullanamayız. Bu maçta mazeretimiz yok." diye konuştu.
"GALATASARAY GİBİ DEĞİLDİ"
37 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray maçında gösterdiğimiz oyunu ve yoğunluğu, bu maçta gösteremedik." dedi.
SIRADAKİ MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Belçika temsilcisi, lige deplasmanda aldığı 1-0'lık Anderlecht maçıyla döndü. Union Saint-Gilloise, çarşamba günü Belçika Kupası'nda Zulte Waregem ile karşı karşıya gelecek.
