The Athletic yazarları Sam Amick ve Tony Jones'a göre, Denver Nuggets'ın geçici başantrenörü David Adelman yalnızca Denver için değil, Portland Trail Blazers için de potansiyel bir koç adayı konumunda.



Nuggets'ın bu hafta başında Michael Malone ile yollarını ayırmasının ardından göreve getirilen Adelman, sezon sonuna kadar performansıyla kalıcı koç olma şansını değerlendirecek. Öte yandan, Trail Blazers'ın bu yaz Chauncey Billups ile yollarını ayırması durumunda Adelman'ın aday listesinde yer alabileceği bildirildi.



David Adelman, 2017 yılında Nuggets'ta yardımcı antrenör olarak göreve başlamıştı. Babası Rick Adelman, NBA tarihinde saygı duyulan koçlardan biri olarak, özellikle Portland'la iki NBA Finali oynamıştı.



Adelman'ın sakinliği ve istikrarlı yapısı, önceki koç Malone'un daha sert yapısından farklılık gösteriyor.



