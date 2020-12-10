Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu

Yeşil-siyahlı basketbol takımı, Josh Magette'i renklerine bağladı

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
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10 Aralık 2020 15:41
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Josh Magette'i kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Magette, son olarak Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden Orlando Magic'in Gelişim Ligi (G League) takımı Lakeland Magic'te görev yapmıştı.

NBA'de Atlanta Hawks ile Orlando Magic'in formasını giyen Josh Magette, 2018-2019 sezonunda Cedevita (Hırvatistan) ve Gran Canaria'da (İspanya) Avrupa deneyimi yaşamıştı.



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