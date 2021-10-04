Darüşşafaka, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkıyor

Darüşşafaka, G Grubu'ndaki ilk maçında Romanya temsilcisi U-BT Cluj Napoca ile karşılaşacak

Haber; AA
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Darüşşafaka, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkıyor
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04 Ekim 2021 15:17
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesine 5 Ekim Salı günü başlayacak.

G Grubu'nda yer alan Darüşşafaka, ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj Napoca takımıyla karşı karşıya gelecek. BT Arena'daki karşılaşma 19.30'da başlayacak.

Darüşşafaka ayrıca G Grubu'nda İtalya'nın Happy Casa Brindisi ve İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon ile karşı karşıya gelecek.


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