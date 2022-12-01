Darüşşafaka, MHP Riesen'i deplasmanda devirdi!

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi MHP Riesen'i 77-63 yendi.
Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da yapılan müsabakaya iyi bir giriş yapan Darüşşafaka, ilk 1,5 dakikada Olaseni, Ercan Osmani ve Yeboah'ın elinden bulduğu basketlerle 11-0'lık seri yakaladı. Rakibinin farkı kapatarak oyuna ortak olmasına engel olamayan yeşil-siyahlı takım, ilk çeyreği 17-16 üstün bitirdi.
İkinci çeyreğe de 8-0'lık seriyle giren Darüşşafaka, kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve devre arasına 41-36 önde girdi.
Darüşşafaka, iyi başladığı ve ilk dakikalarında farkı çift hanelere çıkardığı üçüncü çeyreği 61-41 önde tamamladı. Son çeyrekte de hata yapmayan Darüşşafaka, sahadan 77-63 galip ayrıldı.
Yeşil-siyahlı takımda Ercan Osmani 15 sayı, 10 ribaunt, Doğuş Özdemiroğlu 17 sayı, 6 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. Darüşşafaka'da Olaseni 12, Yeboah 9, Starks 7, Canberk Kuş 6, McCullough ve Hakan Sayılı 5'er, Can Korkmaz ise 1 sayı üretti.
Ev sahibi ekipte Dunn 17 sayıyla maçın en skorer 3 oyuncusundan biri oldu.
Darüşşafaka, grupta oynadığı 4. maçta 2. galibiyet aldı. Alman ekibi ise ilk kez yenildi.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Alman ekibi, 90-70'lik skorla kazanmıştı. İstanbul ekibi, rövanş maçını kazansa da ikili averajı ele geçiremedi.
Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da yapılan müsabakaya iyi bir giriş yapan Darüşşafaka, ilk 1,5 dakikada Olaseni, Ercan Osmani ve Yeboah'ın elinden bulduğu basketlerle 11-0'lık seri yakaladı. Rakibinin farkı kapatarak oyuna ortak olmasına engel olamayan yeşil-siyahlı takım, ilk çeyreği 17-16 üstün bitirdi.
İkinci çeyreğe de 8-0'lık seriyle giren Darüşşafaka, kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve devre arasına 41-36 önde girdi.
Darüşşafaka, iyi başladığı ve ilk dakikalarında farkı çift hanelere çıkardığı üçüncü çeyreği 61-41 önde tamamladı. Son çeyrekte de hata yapmayan Darüşşafaka, sahadan 77-63 galip ayrıldı.
Yeşil-siyahlı takımda Ercan Osmani 15 sayı, 10 ribaunt, Doğuş Özdemiroğlu 17 sayı, 6 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. Darüşşafaka'da Olaseni 12, Yeboah 9, Starks 7, Canberk Kuş 6, McCullough ve Hakan Sayılı 5'er, Can Korkmaz ise 1 sayı üretti.
Ev sahibi ekipte Dunn 17 sayıyla maçın en skorer 3 oyuncusundan biri oldu.
Darüşşafaka, grupta oynadığı 4. maçta 2. galibiyet aldı. Alman ekibi ise ilk kez yenildi.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Alman ekibi, 90-70'lik skorla kazanmıştı. İstanbul ekibi, rövanş maçını kazansa da ikili averajı ele geçiremedi.
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