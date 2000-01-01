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Dario Saric ve Phoenix, üç yıllığı 27 milyon dolara anlaştılar!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Phoenix Suns ve Dario Saric, üç yıllığı 27 milyon dolarlık yeni bir kontrat üzerinde anlaştılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Phoenix Suns ve Dario Saric, üç yıllığı 27 milyon dolarlık yeni bir kontrat üzerinde anlaştılar.

Phoenix, Saric'i Minnnesota Timberwolves ile yaptığı takasla 2019-20 sezonundan önce kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, Suns üzerinde önemli bir frontcourt rolü oynadı ve dört ve beş numarada oynadığı sezonda 10.7 sayı ve 6.2 ribaund ortalamaları yakalarken, %35.7 üçlük isabeti kaydetti.

Takımın balondaki kusursuz 8-0 serisinde etkili olan Saric, maç başına 2.6 üçlük denemelerinin %52.4'ünde isabet bulmuş ve ortalamalarını 14.6 sayı, 7.9 ribaund ve 1.6 asiste yükseltmişti.

Saric, bu ölü sezonda sınırlı bir serbest oyuncuydu ve bu, Suns'ın Hırvat oyuncu için dışarıdan gelen tüm teklifleri karşılamasına izin veriyordu.


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