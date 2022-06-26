Danjuma, Premier Lig'e geri dönüyor

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de iyi bir sezon geçiren Hollandalı kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'nın yüklü bir bonservis bedeli ile transfer olabileceği öne sürüldü.



İspanyol basınında çıkan haberlere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın, Danjuma için Villarreal ile görüşmelere başladığı yazıldı. Sözleşmesinde 54 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Hollandalı oyuncu için 36 milyon euro artı bonuslar üzerinden devam eden görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.



Almeria'da forma giyen 25 yaşındaki Nijeryalı forvet Umar Sadiq için kaynak yaratmak isteyen Villarreal'in Danjuma'dan gelecek geliri bu transferde kullanmak istediği belirtildi.



Haberde; iki kulüp arasında olumlu giden transfer sürecine rağmen Danjuma transferinde son sözün West Ham United Teknik Direktörü David Moyes'ta olacağı ve Moyes'un onay vermesi halinde bu transferin gerçekleşeceği ifade edildi.



Geçtiğimiz sezon başında Bournemouth'tan Villarreal'e 23.5 milyon euroya transfer olan Arnaut Danjuma, Villareal formasıyla çıktığı 34 maçta 16 gol 4 asistlik katkı sağladı.





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