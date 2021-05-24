Danimarka Ligi'nde Brondby, 16 yıl sonra şampiyon oldu

Danimarka Süper Ligi'nde Brondby, 16 yıl sonra şampiyonluk hasretine son verdi.Ligde uygulanan play-off'un son haftasında Nordsjaelland'ı ağırlayan Brondby, 45 ve 51'inci dakikalarda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.Bu galibiyetle puanını 61'e yükselten Brondby, evinde AGF'yi 4-0'lık skorla geçen ve 60 puana ulaşan geçen yılın şampiyonu Midtjylland'ın 1 puan önünde sezonu tamamlamış oldu.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle statlara sınırlı sayıda seyirci alınan Danimarka'da, Brondby-Nordsjaelland mücadelesi 10 bin taraftar önünde oynandı.Son şampiyonluğuna 2005 yılında ulaşan ve toplamda 11 kez şampiyon olan Brondby, maçın ardından şampiyonluk kupasını taraftarı önünde kaldırdı.Kopenhag ise Fenerbahçe'den kiraladığı Zanka'nın 90 dakika forma giydiği karşılaşmada deplasmanda Randers'e 2-1 kaybetti ve sezonu 55 puanla 3. sırada tamamladı.