Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Kopenhag'la Sevilla kozlarını paylaştı.



Parken Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.



Mücadeleye Sevilla favori çıkarken Kopenhag'ın evinde gösterdiği direnç dikkat çekerken iki takım da rakip kaleye gönderdiği 2'şer şuttan gol çıkaramadı. Oyunun hakimi görüntüsünde olan Sevilla, ikinci maçında da galibiyet çıkaramayarak grupta son sırada kaldı.



Bu sonuçla iki takım da H Grubu'nda birer puana yükselerek Manchester City ve Dortmund'u takibini sürdürdü.





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