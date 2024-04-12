Daniele De Rossi: 'Hep böyle oyna Lukaku'

Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Milan'ı 1-0 yenmelerinin ardından konuştu.



Oyuncularını güzel oyunlarından ötürü tebrik eden De Rossi, şu ifadeleri kullandı;



" Top yönetimimiz 65-70 dakika boyunca çok iyiydi. Topu gerçekten iyi kontrol ettik ve bu da önümüzde boş alan bulmamızı sağladı. Bu Lukaku'nun buraya geldiğimden beri gösterdiği en iyi performanstı, ondan her zaman böyle maçlar görmek isterim. Topu ayağımızda tutma konusunda gösterdiğimiz cesareti ve aynı zamanda maçın sonunda acı çekme becerimizi beğendim. Kaybedebilir ya da hatalar yapabilirsiniz ama derbide ya da bu akşamki tavrımızı Udine'deki bir sonraki maçtan başlayarak her zaman sürdürmeliyiz. Maçtan önce oyunculara onlara güvendiğimi söyledim, herkesle gurur duyuyorum."

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