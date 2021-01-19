Dan Petrescu: 'Hedefim Kayserispor'u ligde tutmak'

Kayserispor Teknik Dirktörü Dan Petrescu, Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Maçı değerlendiren Petrescu, "Mükemmel bir galibiyet aldık, benim için de özel oldu. Kayseri'de ilk galibiyetim. Geçen hafta kaybettikten sonra da üzerimde stres vardı, kazandığımız için mutluyum" dedi.



Ligde kalmak istediklerini söyleyen Rumen hoca, "Tek hedefim Kayserispor'u ligde tutmak. Henüz bir şey kazanılmış değil. Gelecekle ilgili hedefim çok çalışmak ve takımı ligde tutmak" ifadelerini kullandı.



Transfer için de mesaj veren Petrescu, "Transfer yapmak zorundayız, yeni bir hava gelmesi lazım takıma ama transfer kolay değil" diye konuştu.



