Daler Kuzyaev'in yeni adres belli oldu

orta sahakapsamında gündemine aldığı Rus oyuncuyeni adresi belli oldu.Bu sezon Ligue 1'e yükselen Fransız ekibiDaler Kuzyaev ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.Uzun zamandır orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Daler Kuzyaev transferini bitirmek için çaba sarf ediyordu. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da Kuzyaev ile ilgilendiklerini açıklamıştı.30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Zenit ile olan sözleşmesi sona ermiş ve bonservisi elinde bulunuyordu. Kariyeri boyunca 306 resmi maça çıkan Kuzyaev, bu maçlarda 24 gol 34 asist kaydetti.