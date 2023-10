Dağlarca Çağlar: ''Çıkıp inen bir takım olmak istemiyoruz''

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Çağdaş Bodrumspor'un Başkanı Dağlarca Çağlar, her şeyden önce Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini söyledi.



Ligin yeni ekibi Çağdaş Bodrumspor kendi evindeki ilk maçında yarın Anadolu Efes ile Menteşe Spor Salonu'nda saat 15.30'da karşılaşacak.



Kulüp Başkanı Dağlarca Çağlar, kendi evlerindeki maç öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Çağlar, Muğlalıları ilin basketboldaki tek Süper Lig ekibi Çağdaş Bodrumspor'u desteklemeye davet etti.



İki yıldır maçlarını Bodrum'da oynadıklarını hatırlatan Çağlar, Süper Lig'e yükselmeleri nedeniyle artık maçlarını lig standartlarına uygun olan Menteşe Spor Salonu'nda yapacaklarını dile getirdi.



Çağlar, lige zorlu bir fikstür ile başladıklarını belirterek, "Önce Fenerbahçe deplasmanı, yarın Anadolu Efes, Telekom ve devam edecek. Bu zorlu fikstürde tabii ki elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bölgemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Süper Lig'de yeni bir kulübüz. Bizim için de tecrübe oluyor. Yarınki maç eminim çok zor geçecek. Aldığımız bilgiye göre salon tamamen dolmuş durumda. Seyircimizin de desteğiyle güzel bir oyunla elimizden geleni yaparak iyi bir sonuç elde edeceğimize çok inanıyorum." diye konuştu.



"Amacımız bu sene kalıcı olabilmek"



Süper Lig'de yeni bir kulüp olduklarına dikkati çeken Çağlar, şöyle devam etti:



"Gönül isterdi ki şampiyonluklar devam etsin ama Süper Lig zor bir yer ve biz de yeni bir kulübüz. Bütçelerimiz belli. Bölgeyi temsil etmek için güzel bir kadro kurduk. Amacımız her şeyden önce ligde kalıcı olmak. Yani biz çıkıp inen bir takım olmak hiç istemiyoruz. Zaman içinde kulüp de tecrübelenince neden sonrasında ilk 10'ları, ilk 8'leri, Avrupa kupalarını, play-off'ları görmeyelim? Ama biraz sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sporda her şey iki artı iki dört etmiyor. Bazen şans bazen özveri gerekiyor. Amacımız bu sene kalıcı olabilmek, lige tutunabilmek."



Ligdeki iç saha maçlarının tamamını merkez ilçesi Menteşe'deki salonda yapacaklarını vurgulayan Çağlar, "Şampiyonluğumuz mayıs ayının sonunda belli olmuştu. Biz o günden bu yana hem bakanlık hem de federasyon ile Bodrum'daki salonun kapasitesinin büyütülmesine yönelik bir süreç yönetiyoruz. Bununla ilgili prosedürler biraz gecikti diyebilirim. Federasyondan bir yıllık bir imtiyaz istemiştik. Bu kabul görmedi. Bodrum'a seyirci kapasitesinin yüksek bir kapalı spor salonuna ihtiyacının bulunduğunu düşünüyorum. Çünkü Bodrum'da çok fazla spor kulübü olmaya başladı. Hem de altyapılar ile birlikte mevcut salon yetmez duruma geldi." ifadelerini kullandı.