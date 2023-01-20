Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de başlıyor

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, 21 Ocak Cumartesi günü Rize'nin İkizdere ilçesinde başlayacak.



Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gençler-Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, hafta sonu İkizdere'de Cimil Köyü'nde gerçekleştirilecek.



Organizasyon kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu ile İkizdere Belediyesi arasında protokol imzalandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, İkizdere'de düzenlenecek şampiyonaya ülkenin elit dağ kayağı sporcularının katılacağını belirtti.



Dağ kayağı Türkiye'de gelişen branşlardan biri olduğuna dikkati çeken Başar, "Şampiyona ile sporcularımızın yetişmesi, milli takımın oluşturulması ve uluslararası yarışmalara katılacak sporcularımızın belirlenmesini sağlayacağız. Özellikle bölgede gelecekte genç sporcuların yetişmesi ve yurt dışından da dağ kayakçılarının bölgeye gelerek ülkemizin dağlarını tanıtılması açısından önemli bir fırsat olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ise gelecek milli sporcu ve davetlileri konuk etmekten onur duyduklarını kaydetti.



Organizasyonunun ilkini geçen yıl yaptıklarını hatırlatan Karagöz, "Federasyonumuz teşekkür ederim, bize sahip çıktı. Gerek Valilik gerek Belediye Başkanlığı'mız, İkizdere Kaymakamlığı'mız, İkizdere Belediye'mizin katkısıyla müthiş bir organizasyon oldu. Emin adımlarla projeyi çok daha yukarılara taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu organizasyon bir hayalle başladı. Emin adımlarla projeyi çok daha yukarılara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.









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