Dallas Mavericks'in tecrübeli oyun kurucusu D'Angelo Russell, kariyerindeki dönüm noktalarını samimi bir dille anlattı.The Wy Network'e konuşan Russell, Los Angeles Lakers'ta yapı eksikliğinden şikâyet ederken, Brooklyn Nets'in kariyerini nasıl yeniden şekillendirdiğini detaylıca paylaştı.diyen Russell,ifadelerini kullandı.2015'te 2. sıradan Lakers tarafından draft edilen Russell, Nick Young skandalıyla gündeme gelmişti. Ancak 2017'de Brooklyn'e takas edilmesiyle kariyeri yeniden yön buldu.Fiziksel olarak patlayıcılığı sınırlı olan Russell, zekâsı ve ritmiyle öne çıkan bir guard.diyen Russell, 2018–19 sezonunda All-Star olmuştu (21.1 sayı, 7 asist ortalamaları).