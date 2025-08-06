Dallas Mavericks'in tecrübeli oyun kurucusu D'Angelo Russell, kariyerindeki dönüm noktalarını samimi bir dille anlattı.
The Wy Network'e konuşan Russell, Los Angeles Lakers'ta yapı eksikliğinden şikâyet ederken, Brooklyn Nets'in kariyerini nasıl yeniden şekillendirdiğini detaylıca paylaştı.
"Brooklyn organizasyonu bambaşkaydı. Performans ekibi, koçlar, her şey farklıydı," diyen Russell, "Lakers'ta yapı yoktu. Brooklyn bana profesyonel olmayı öğretti. Nasıl uyunur, nasıl beslenilir, nasıl toparlanılır… bunları orada öğrendim," ifadelerini kullandı.
2015'te 2. sıradan Lakers tarafından draft edilen Russell, Nick Young skandalıyla gündeme gelmişti. Ancak 2017'de Brooklyn'e takas edilmesiyle kariyeri yeniden yön buldu.
Fiziksel olarak patlayıcılığı sınırlı olan Russell, zekâsı ve ritmiyle öne çıkan bir guard. "Atletik değilim, bu yüzden vücuduma iyi bakmam, düzgün beslenmem gerekiyordu. Brooklyn bana bunu öğretti," diyen Russell, 2018–19 sezonunda All-Star olmuştu (21.1 sayı, 7 asist ortalamaları).
The Wy Network'e konuşan Russell, Los Angeles Lakers'ta yapı eksikliğinden şikâyet ederken, Brooklyn Nets'in kariyerini nasıl yeniden şekillendirdiğini detaylıca paylaştı.
"Brooklyn organizasyonu bambaşkaydı. Performans ekibi, koçlar, her şey farklıydı," diyen Russell, "Lakers'ta yapı yoktu. Brooklyn bana profesyonel olmayı öğretti. Nasıl uyunur, nasıl beslenilir, nasıl toparlanılır… bunları orada öğrendim," ifadelerini kullandı.
2015'te 2. sıradan Lakers tarafından draft edilen Russell, Nick Young skandalıyla gündeme gelmişti. Ancak 2017'de Brooklyn'e takas edilmesiyle kariyeri yeniden yön buldu.
Fiziksel olarak patlayıcılığı sınırlı olan Russell, zekâsı ve ritmiyle öne çıkan bir guard. "Atletik değilim, bu yüzden vücuduma iyi bakmam, düzgün beslenmem gerekiyordu. Brooklyn bana bunu öğretti," diyen Russell, 2018–19 sezonunda All-Star olmuştu (21.1 sayı, 7 asist ortalamaları).