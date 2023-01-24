Cyle Larin'in yeni adresi açıklandı

Real Valladolid, Club Brugge'den Cyle Larin'in satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Cyle Larin'in yeni adresi açıklandı
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24 Ocak 2023 19:11
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Club Brugge'ye imza atan Cyle Larin'in yeni adresi İspanya oldu.

İspanyol ekibi, Larin'i kadrosuna kattığını açıkladı. Valladolid'in açıklamasında Kanadalı golcünün sezon sonuna kadar kiralandığı ve anlaşmada satın alma maddesinin de yer aldığı belirtildi.

Club Brugge'de 13 maça çıkan Larin, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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