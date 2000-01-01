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Curry'nin 'The Last Dance' yorumu: "Dönemler çok farklıymış..."

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, The Last Dance belgeselinden "liderliği" öğrendiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, The Last Dance belgeselinden "liderliği" öğrendiğini açıkladı.

Tıpkı dünyadaki her spor tutkunu gibi, Curry de Michael Jordan ve Chicago Bulls hakkındaki The Last Dance belgeselinin tadını çıkarıyor.

1-4. Bölümler oldukça sükse yaptı ve Warriors yıldızı, sabırla 5. ve 6. bölümlerin yayınlanmasını bekliyor.

Curry, "The Rory & Carson Podcast"'e konuk oldu ve öğrendikleriyle birlikte dokümanlardan ne kadar keyif aldığını anlattı:

"MJ belgeseli abi... Dönemler çok farklıymış. Geçmişte daha çok gizem varmış. Michael Jordan, Scottie Pippen ve Dennis Rodman, televizyonda görünüyorlar, bir maç izliyorsunuz, herkes oyuna giriyor ve her şeyini veriyor, sonra bir sonraki maça kadar onları pek görmüyor veya duymuyorsunuz."

"Tüm o drama ve yaşadıkları deneyimleri, gerçekten içinde değilseniz, pek bilmiyormuşsunuz. Bu son beş yıl içinde Warriors ile yaşadıklarımız, tepede kalmaya çalışmamız ve bu tür şeylerle ilgili birçok karşılaştırma oluyordu."

"Yani aslında liderlik hakkında çok şey öğreniyorum. Ayrıca profesyonel sporcular olarak bizden talep edilen şeyleri de görüp, durumu takdir ediyorsunuz. Ortaya koyulan emeği anlıyorum, ama aynı zamanda spot ışığında olmakla uğraşmak zorunda olduğunuz her şeyi de anlıyorum. Delice bir şey."


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