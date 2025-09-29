29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-013'
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Curry'ye antrenöründen övgü: "Hiç bu kadar patlayıcı olmamıştı"

Golden State Warriors, 2025-26 sezonuna Stephen Curry'nin olağanüstü formuyla başlıyor.

calendar 29 Eylül 2025 13:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Curry'ye antrenöründen övgü: 'Hiç bu kadar patlayıcı olmamıştı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors, 2025-26 sezonuna Stephen Curry'nin olağanüstü formuyla başlıyor.

Curry'nin kişisel antrenörü Brandon Payne, yıldız oyuncunun fiziksel durumunun kariyer zirvesinde olduğunu söyledi.

RG'den Mark Medina'ya konuşan Payne, "İlk adım hızı ve patlayıcı gücü, kariyerinin en yüksek seviyesinde, hatta belki de daha da hızlı," dedi. Payne ayrıca, Curry'nin yaşı ilerlese de oyun içindeki karar alma ve bilgi işleme hızının geliştiğini vurguladı.

Curry, bu yaz döneminde özellikle "reaktif basketbol" üzerine çalıştı. Hazır setlere dayalı hareketler yerine, oyunu anlık olarak okuyup tepki vermeye odaklandı. Payne, bu yaklaşımın Curry'nin şut mekaniğine bile yansıdığını belirtti.


37 yaşındaki yıldız guard, geçen sezon tarihi performanslara imza atmıştı. 36 yaş ve üzerinde art arda dört maçta 30 sayı barajını geçen ilk oyuncu olarak NBA tarihine geçti.

Curry, ayrıca üç sayılık atışlarda da kilometre taşlarına ulaştı. Kariyerinde 4.000 üçlüğü geride bırakırken, Orlando Magic karşısında tek maçta 12 üçlük isabetiyle kariyer rekorunu yeniledi.

Payne, Curry'nin fiziksel gücü ile zihinsel hızının birleşiminin onu eşsiz bir oyuncu yaptığını belirterek, "Sahada çok hızlı bir oyuncumuz var," ifadelerini kullandı.

Warriors, takım olarak zorlayıcı bir playoff sürecini Curry'nin liderliğinde aşmıştı. Curry, Tony Parker'ı geride bırakarak NBA tarihinin en çok playoff sayısı atan 10. oyuncusu olmuştu.

Sezon öncesi çalışmalarında NBA'in yeni kuralları da dikkate alındı. Özellikle çeyrek sonu şutlarının yüzde istatistiklerini etkilemeyecek olması Curry'yi heyecanlandırdı.

Curry'nin 2026-27 sezonunun sonuna kadar kontratı bulunuyor. Golden State, yıldız guardın skor gücünü ve oyun kurma yeteneklerini en verimli şekilde kullanarak, dakikalarını dikkatli bir şekilde dengelemeyi hedefliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.