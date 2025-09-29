Golden State Warriors, 2025-26 sezonuna Stephen Curry'nin olağanüstü formuyla başlıyor.Curry'nin kişisel antrenörü Brandon Payne, yıldız oyuncunun fiziksel durumunun kariyer zirvesinde olduğunu söyledi.RG'den Mark Medina'ya konuşan Payne,dedi. Payne ayrıca, Curry'nin yaşı ilerlese de oyun içindeki karar alma ve bilgi işleme hızının geliştiğini vurguladı.Curry, bu yaz döneminde özellikle "reaktif basketbol" üzerine çalıştı. Hazır setlere dayalı hareketler yerine, oyunu anlık olarak okuyup tepki vermeye odaklandı. Payne, bu yaklaşımın Curry'nin şut mekaniğine bile yansıdığını belirtti.37 yaşındaki yıldız guard, geçen sezon tarihi performanslara imza atmıştı. 36 yaş ve üzerinde art arda dört maçta 30 sayı barajını geçen ilk oyuncu olarak NBA tarihine geçti.Curry, ayrıca üç sayılık atışlarda da kilometre taşlarına ulaştı. Kariyerinde 4.000 üçlüğü geride bırakırken, Orlando Magic karşısında tek maçta 12 üçlük isabetiyle kariyer rekorunu yeniledi.Payne, Curry'nin fiziksel gücü ile zihinsel hızının birleşiminin onu eşsiz bir oyuncu yaptığını belirterek, "Sahada çok hızlı bir oyuncumuz var," ifadelerini kullandı.Warriors, takım olarak zorlayıcı bir playoff sürecini Curry'nin liderliğinde aşmıştı. Curry, Tony Parker'ı geride bırakarak NBA tarihinin en çok playoff sayısı atan 10. oyuncusu olmuştu.Sezon öncesi çalışmalarında NBA'in yeni kuralları da dikkate alındı. Özellikle çeyrek sonu şutlarının yüzde istatistiklerini etkilemeyecek olması Curry'yi heyecanlandırdı.Curry'nin 2026-27 sezonunun sonuna kadar kontratı bulunuyor. Golden State, yıldız guardın skor gücünü ve oyun kurma yeteneklerini en verimli şekilde kullanarak, dakikalarını dikkatli bir şekilde dengelemeyi hedefliyor.