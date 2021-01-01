Curry: "LeBron, NBA'de uzun ömürlü olmanın standardını belirledi!"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in kariyerinin uzun ömürlülüğü hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Curry, ESPN'den Nick Friedell'e James'in kariyerinin en verimli dönemini uzatma yeteneği hakkında şunları söyledi:



"Bunun standardını o belirledi. Dürüst olalım. 18'inci yılında mıydı? Dokuz kez üst üste Finallere çıktı, birçok başarı kazandı.



LeBron sayesinde, gücünüzü olabildiğince uzun dönem sürdürebilmenin nasıl bir şey olacağını kafanızda canlandırabiliyorsunuz. Bunun için, özellikle yaz döneminde vücudunuz ve zihniniz üzerine yapmanız gereken çalışmalarla beraber, saha içi ve dışında kurulması gereken dengeyi görüyorsunuz."



"İMZALADIĞI FORMA HALA EVİMDE"



Steph, son on yıllık süreçte LeBron ile dört kez üst üste NBA Finallerinde karşılaşmış olsa da, kendisi kolej dönemindeyken bile LeBron'un ligde bir yıldız olduğu gerçeğine halen şok olduğunu açıkladı:



"Bana çok tuhaf geliyor, çünkü kolej günlerimi hatırlıyorum ve kendisi o zamanlar kariyerinin en iyi dönemine yeni yeni giriyordu. İkinci ve üçüncü yıllarımda, NCAA turnuvasında maçlarımı izlemeye gelmişliği vardı.



Tuhaf olmasının yanında komik bile denebilir. 2008'de ona imzalattığım bir forma, hala Charlotte'ta ailemin evinde duruyor. Son 13-14 yılda olanları düşünmek çok garip..."



