Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 2. etap sona erdi

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 2. etabını, Astana Kazakistan takımının Alman sporcusu Max Kanter kazandı.



Kemer ile Kaş arasındaki 190,6 kilometrelik parkurda düzenlenen 2. etaba 171 sporcu katıldı. 128 ile 133'üncü kilometreler arasında 2. kategori bir tırmanış ve akabinde zorlu iniş bölümlerinin bulunduğu TUR 2024'ün en uzun etabını, 4 saat 43 dakika 16 saniyede bitiren Kanter birinci oldu.



Sprint finişiyle tamamlanan etapta 2'nciliği Alpecin-Deceuninck'ten Henri Uhlig, 3'üncülüğü ise Dsm-Firmenich PostNL'den Tobias Andresen elde etti.



Toplu finişle tamamlanan etapların iddialı isimlerinden Mark Cavendish (Astana Kazakistan) ve Fabio Jakobsen (Dsm-Firmenich PostNL) zorlandıkları etapta liderin 9 dakika 18 saniye arkasında yer aldı.



Etabı 2. sırada bitiren Uhlig, 7 saat 39 dakika 24 saniyelik süresiyle genel klasmanda zirveye çıkarak "turkuaz mayo"yu ele geçirdi.



Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi, sprint klasmanında ilk sıraya yerleşti.



Beykoz Belediyespor'dan Samet Bulut da tırmanış kapılarında 6 puan toplayarak "kırmızı mayo"yu giydi.



Bike Aid takımından Vinzent Dorn ise Türkiye güzellikleri klasmanın zirvesinde yer almayı sürdürdü.





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