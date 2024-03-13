Çukurova Basketbol gözünü Euroleague şampiyonluğuna dikti

Kadınlar Euroleague'de dörtlü finale kalan Çukurova Basketbol, gözünü kupaya dikti.



EuroLeague'de Kadınlar Dörtlü Finali (Final Four) Mersin'de düzenlenecek. 12-14 Nisan tarihlerinde Mersin'in ev sahipliği yapacağı organizasyonda Çukurova Basketbol'un yanı sıra son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding, Çekya ekibi USK Prag ile Fransa temsilcisi Villeneuve-d'Ascq yer alacak.



Yarı finalde iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Çukurova Basketbol ve Fenerbahçe Alagöz Holding adını finale yazdırmak için mücadele edecek. İspanya ekibi Zaragoza'yı çeyrek finalde eleyerek dörtlü finale yükselen ev sahibi Çukurova Basketbol, kupayı bu kez müzesine götürmek istiyor. Mersin ekibinde başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ve oyuncuklardan Sinem Ataş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Hem Türkiye'yi hem de Mersin'i dörtlü finalde temsil etmelerinin çok değerli olduğunu ifade eden Çukurova Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, "Sezon başlangıcı ile sezon ortasında gelişen olaylar farklı iki hikaye oluşturdu. Çok iyi bit başlangıç yaptık sonra duraksadık. Takıma çok kilit takviyeler yaptık bu da olumlu şekilde yansıdı. Zaragoza gibi iyi takımlarından biriyle eşleştik. Belki kadro bakımından bizim potansiyelimizde değiller ama birlikte oynama alışkanlığına sahipler. Seriyi kazandık. Önümüzde dörtlü final var. Bizim için hem Mersin'i hem ülkemizi oralarda temsil etmek çok değerli. Önümüzde uzun bir hazırlık dönemi var. Çok iyi hazırlanıp, taraftarlarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.



SİNEM ATAŞ: KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUZ



İkinci kez üst üste dörtlü finale kalmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Çukurova Basketbol oyuncusu Sinem Ataş, "Tarihimizde ikinci kez dörtlü finale kaldık bunun için çok mutluyuz. Bu hem Mersin hem de kulübümüz için çok değerli. Bunu yaparken, taraftarlarımız destekleri çok büyüktü. Özellikle Avrupa maçlarında inanılmaz işler yaptılar, onlara tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzde dörtlü final var. Nisan ayında oynayacağız. Öncelikle yarı finalde Fenerbahçe'yi geçip adımızı tekrar finale yazdırmak, ardından kupayı kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.





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